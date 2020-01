24-åringen blir ny huvudtränare för Karlbergs BK

När Karlbergs BK kliver in i det nya årtiondet så gör dem det med en ny huvudtränare för herrlaget. Enytt har träffat Douglas Jacobsen för att få en bättre bild av vem han är och vad vi kan förvänta oss av KB under kommande säsong.

Stadshagens IP känns mer avskild från Kungsholmens liv och rörelse än den annars brukar. Väggar av vintermörker tornar upp sig bakom fotbollsplanernas strålkastare. Den milda vintern samt bristen på snö gör att fotbollslagen i Stockholm kan fortsätta att träna ute. På Karlbergs BKs kansli möter jag KBs nya huvudtränare Douglas Jacobsen. Han hälsar mig välkommen in i det gamla gula trähuset som invändigt andas en äkthet och fotbollskultur på ett sätt som de större klubbarna ofta saknar. Efter att blivit erbjuden kaffe så slår vi oss ned i på varsin sida skrivbordet i hans kontorsrum.

Vi inleder samtalet och jag har svårt att ta in att Douglas bara är 24 år gammal. Dels då han har hunnit med att både skaffat sig en UEFA A-licens som tränare och studerat 3 år på GIH. Dels för det lugn och den självklarhet han utstrålar när han pratar om sin nya roll.

Att det blev någonting med idrott för Douglas var kanske ingenting otippat då han växt upp med föräldrar som båda sysslat med elitidrott, mamma som 800 meterslöpare och pappa som pingistränare. Pappans jobb ledde familjen till Kanada när Douglas var 8 år. Inte ett land som är känt för sin fotboll.

– Hockey är ju det självklara valet där borta. Det är på allvar med träningar varje dag och krav på kostym inför matcherna från att man är 10 år. Den fotbollsträning som fanns tillgänglig kan man knappt kalla fotboll om man jämför med den som spelas här i samma ålder, säger Douglas med en axelryckning.

Men storebroderns intresse för fotboll smittade av sig och när han fyllde 15 så valde han själv tillslut att börja spela i ett lag som målvakt. Det var i ett seniorlag som höll helt okej kvalité. Insikten från föräldrarna om vad det krävs för att nå elitidrotten gjorde att han snabbt förstod att han hade mycket förlorad tid att ta igen. För att försöka ta igen det började han att titta på fotboll på ett nytt sätt. Han slutade att titta på vart bollen befann sig utan mer hur spelarna kring den agerade. Ett intresse för att analysera matcher satte sig och sedan dess har han inte kunnat sluta.

– Desto mer man ser och förstår ju roligare blir det, man kan se en match 10 gånger och fortfarande hitta ny saker som sker. Mönster och sätt att lösa situationer.

Intresset för att lära sig mer om spelet och analys ledde honom till att utbilda sig till tränare vid sidan av spelarkarriären. En karriär som han avslutade så sent som i somras då han lämnade Sollentuna i division 1 för att ansluta som assisterande tränare till Kalle Karlsson i KB. Ett val som sedan ledde till att ta över som huvudtränare när Kalle Karlsson tackade för sig i höstas.

På frågan om det var självklart att tacka ja till jobbet så blev svaret:

– Valet kändes enkelt när jag fick frågan. Det har funnits intresse från klubbar högre upp i seriesystemet men jag känner att jag vill vara redo när jag väl tar det steget.

Svaret förstärker bilden av en person som har en plan och som är noga gällande sina beslut oavsett hur lockande det kan vara. Inför 2020 så har ovanligt många spelare uttryckt en önskan om att få fortsätta spela i KB. Något som Douglas ser som positivt då man kan fortsätta att bygga på det lag man hade 2019.

– Målsättningen för klubben är att gå upp, det vore konstigt att med något annat då vi har kvalat 3 av de senaste 4 åren.

Grunden i sin fotbollsfilosofi lades då han följde Pep Guardiolas Barcelona 2008-2012. Efter att djupdykt i den eran så blev det tydligt att det via Johan Cruijff och slutligen Rinus Michels med den holländska totalfotbollen är utgångspunkten för Douglas. Till sin hjälp att analysera och utveckla spelarna så jobbar han med videoanalyser av matcher men planerar även att få in det på träningarna. I programmet coach paint kan han enkelt rita upp, analysera och låta spelare se både sig själva agera i en viss situation och andra spelare på en högre nivå. En del analyser lägger han ut via sin twitter @coachdogge som blivit ett uppskattat konto med över 20 tusen följare.

– Det började som en kul grej under VM 2018 då jag för första gången kom i kontakt med programmet coach paint. Det blev väldigt snabbt uppskattat och sedan har jag bara fortsatt.

För att nå målsättningen för 2020 och vinna årets serie så måste dem enligt Douglas utveckla anfallspelet och bli tydligare i hur man vill göra mål. I övrigt så vill han att spelarna ska älska att spela fotboll och att fler upptäcker och kommer och kollar på lagets matcher. Känslan när jag lämnar Stadshagen strålkastarljus efter intervjun är att Karlbergs BK hittat en värdig ersättare till Kalle Karlsson och det ska bli spännande att följa laget under kommande säsong.