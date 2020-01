Dramaten gör föreställning av Greta Thunbergs tal

Den 31 januari är det urpremiär för uppsättningen av ”We hear you” på Dramatens stora scen. Grunden för föreställningen är flera av Greta Thunbergs internationella tal som nu har översatts till svenska. Medverkade är skådespelare från Dramaten och elever från Pops Academy.

Performanceverket ”We hear you” är baserat på Greta Thunbergs bok ”No one is too small to make a difference” som kom ut förra året. Den innehåller elva av de uppmärksammade tal som hon framfört i bland annat FN, EU, World Economic Forum och på olika Fridays for Future demonstrationer. Idén till projektet föddes redan i somras.

– Jag slogs verkligen av hur väl hon formulerar sig i de här talen och hur starka bilderna som hon målar fram är. Så jag bad fler på teatern att läsa boken och vi kände att det här skulle kunna bli teater i någon form, säger Jacob Hirdwall, en av regissörerna och den som har översatt talen och bearbetat dem för scenen.

Alla talen kommer inte att vara med i uppsättningen, och inget av dem kommer att återges i sin helhet. Istället har man valt ut olika delar och bitar som har lästs in av ett femtiotal skådespelare. Jacob Hirdwall kallar det för ett ”radioteater performance”.

– Allt det du hör är inspelat. De har inga repliker på scen. Så man kan säga att de lyssnar med oss i publiken. Det är mellan 50–70 personer på scen i alla åldrar. Alla har fått spela in repliken ”jag heter Greta”. Vi är alla Greta men ingen spelar Greta.

Han fortsätter.

– Alla gör röst åt henne utifrån tanken att Greta Thunberg alltid får stå där själv och berätta om dessa saker. Nu var det hennes tur att få vila och en massa andra personer får framföra hennes ord.