Guiden till Vasastans bästa gym

Nu har det gått strax över en månad sedan nyårsafton och den gym-invasion som sker varje år i sammanband med att folk bestämmer sig för att julmaten ska bort och att detta är året som hen tar tag i träningen.

Detta brukar tyvärr inte vara särskilt länge. Livet kommer ikapp och insikten av att gå upp en timme tidigare 4 dagar i veckan för att släpa sig till gymmet och bränna av ett pass innan jobbet, för att sedan gå som en zombie till lunchrummet och berätta för kollegorna om denna bravad. Tyvärr är detta bara en fantasi, så man lägger sina planer om att se ut som en ung Steven Seagal på hyllan för att i vanlig ordning påbörja samma rutin nästa år igen.

Där är vi idag, i en tid när dom flesta redan valt att ge upp och MM-sports linnet är den ända typen som fortfarande kämpar vidare på lokala gymmet. Men det är absolut inget att hänga läpp över. Tvärtom, det är den perfekta tiden för dig att komma in och vissa vart skåpet ska stå. Så här har kommer en lista på Vasastans i särklass bästa gym.

5. X-force

X-force ligger vid Birger Jarlsgatan och är ett välbalanserat gym som bygger på att negativ träning ger positivta resultat. Deras standard koncept är 3-1-5 som bygger på att lyfta vikten i 3 sekunder, hålla viken 1 sekund och sedan sakta sänka ner vikten över 5 sekunder. Perfekt gym för dig som söker efter ren och skär viktträning.

Pris: 590:- Månadskort

Öppettider vardag: 06.00-22.00

Öppettider helg: 10.00 – 17.00

4. World Class Vasa

World Class Vasa her ett passande namn för det är just vad det är, World Class. Gymmet har tillgång till moderna maskiner, löparbana med inomhusgräs och till och med egen lounge där du kan koppla av efter ett hårt pass. Plus i kanten för möjlighet att låna rena handdukar.

Pris: 619:- Månadskort

Öppettider vardag: 06.00 – 22.00

Öppettider helg: 09.00 – 18.00

3. Delta Gym

Gymmet mitt i centrum av Vasastan. Lokaliserat vid Hälsingegatan är gymmet väldigt centralt. Maskinerna är moderna och de anställda har god kunskap, inga bindningstider eller dolda avgifter här och vill du prova ett pass är det gratis fösta gången.

Pris: 500:- Månadskort

Öppet tider vardag: 07.00 – 22.00

Öppet tider helg: 09.00 – 19.00

2. Friskis&svettis Hagastan

Friskis är gymmet för alla. Här spelar det ingen roll om du tränat i många år eller precis bestämt dig för att börja. Lokalen har träningsanläggning på två plan med spinninghall, gruppträningshall, cirkelgym och självklart ett fullutrustat gym med maskiner och fria vikter.

Pris: 390:- Månadskort (+ 100:- medlemsavgift + max 500:- kontantinsats)

Öppettider vardag: 06.30 – 22.00

Öppettider helg: 09.00 – 17.00

1. SATS Torsplan

Gymmet som har allt. Här tränar du med utsikt över hela Stockholm i moderna lokaler med maskiner som är top of the line. Här erbjuds gruppträning, fria vikter, konditionsmaskiner och SATS egenutvecklade Build´n Burn. SATS har också en takterrass med en 110 meter lång löparbana. Slå det om ni kan.

Pris: 619:- Månadskort

Öppettider vardag: 06.00 – 22.00

Öppettider helg: 09.00 – 19.00